De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) heeft woensdagmiddag een speciale telefoonlijn geopend voor ouderen die zich eenzaam voelen nu zij minder bezoek krijgen door de uitbraak van het coronavirus.

Eerder op woensdag meldde NU.nl dat Nederlandse ouderen door het oprukkende coronavirus minder bezoek en aandacht dreigen te krijgen van familie en mantelzorgers. Kinderen en kleinkinderen besluiten bij kleine verkoudheidssymptomen al bezoekjes af te gelasten en ook door activiteiten voor senioren dreigt een streep te worden gezet.

Ouderenbond ANBO herkent dit geluid bij zijn leden en besloot het speciale nummer te lanceren. "Ik ken ouderen die de hele dag niemand meer spreken, omdat ze niet meer naar clubs of de supermarkt gaan", zegt Bernadet Naber, woordvoerder van ANBO, in gesprek met NU.nl. "Bij ons kunnen ze terecht om het gesprek in te halen dat ze door de uitbraak van het coronavirus zijn misgelopen."

Ook voor algemene vragen over het coronavirus kunnen ouderen bij de telefoonlijn terecht. Voor specialistische vragen worden de ouderen doorverwezen naar het RIVM of de huisarts.

Ouderen kunnen de ANBO bereiken op 0348-466666.