Duikers van een arrestatieteam hebben woensdagochtend een kettingzaag gevonden in een rivier in Steenbergen, meldt de politie. Mogelijk houdt de vondst verband met de moord op de 56-jarige Belg Johan Van der Heyden.

De zaag werd na een aanwijzing gevonden in de buurt van de plek waar Van der Heyden in stukken zou zijn gezaagd en zou zijn verbrand. Uit welke hoek de tip kwam kan de politie niet zeggen.

De politie stuurt de kettingzaag nu op naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het NFI gaat onderzoeken of de zaag daadwerkelijk te linken is aan de dood van de loodgieter. De Nederlandse en Belgische politie werken samen in de zaak.

Van der Heyden verdween op 2 juni 2019. Hij verliet die avond zijn woning in Lint, een plaats onder Antwerpen. In januari werden stoffelijke resten aangetroffen in een betonemmer (ook wel speciekuip genoemd) in het Schelde-Rijnkanaal. Uit onderzoek bleek dat het ging om de overblijfselen van Van der Heyden.

Er zijn vier verdachten in de zaak. Ook de hoofdverdachte, Nicky S., zit nog vast.

De politie denkt dat geld het motief is geweest voor de moord. De loodgieter werd enige tijd gegijzeld in zijn eigen bestelbus en vervolgens met geweld om het leven gebracht. Een Nederlandse vrouw uit Zoersel en mensen uit haar omgeving waren mogelijk in de veronderstelling dat de man vermogend was.

"Vermoedelijk heeft een aantal van de verdachten de Vlaamse loodgieter onder druk willen zetten om geld af te staan. De situatie kan geëscaleerd zijn toen bleek dat het slachtoffer helemaal niet zo rijk was en dat er bij hem eigenlijk niets te halen viel."