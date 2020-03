Een defecte bovenleiding legt het treinverkeer vanuit Leiden naar Amsterdam en Haarlem woensdag tot ver in de middag nagenoeg plat. Tot ten minste 16.30 uur rijden er "veel minder treinen", aldus de NS.

Volgens ProRail is in de nacht van dinsdag op woensdag een werkkraan op de bovenleiding gevallen. "De schade is groot en het kost de aannemer enige tijd voordat alles hersteld is."

Veel intercity's en sprinters die normaliter vanuit de hoofdstad Leiden bereiken, stoppen nu ter hoogte van Hoofddorp of Haarlem.

De NS zet bussen in om gestrande reizigers verder te helpen. Tussen zowel Hoofddorp en Leiden Centraal als Heemstede-Aerdenhout en Leiden Centraal kan men van die optie gebruikmaken.

Het is niet duidelijk hoeveel vertraging reizigers door de storing oplopen.