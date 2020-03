De woensdag begint met een tweedeling qua weer in het land. In het noorden is het droog met opklaringen, in het zuiden bewolkt en vallen er buien.

Later op de dag zullen de regenbuien in het zuiden afnemen.



Maximumtemperaturen liggen tussen de 11 en 13 graden. Er staat een matige zuidwestenwind.



Donderdag wordt het opnieuw regenachtig, maar is er ook wat ruimte voor de zon, vooral in de middag.