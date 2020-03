In 2019 dronk 41 procent van alle volwassenen Nederlanders geen of hooguit één glas alcohol per dag, blijkt uit de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is een stijging ten opzichte van vijf jaar geleden.

11 procent van alle volwassen Nederlanders gaf aan in 2019 helemaal geen alcohol te hebben gedronken.

Hooguit één glas alcohol per dag drinken valt onder de richtlijn van de Gezondheidsraad. Volgens het CBS houden steeds meer volwassenen zich aan die richtlijn. In 2014 dronk ruim 37 procent van de volwassenen geen alcohol of maximaal één glas per dag, in 2019 is dat percentage dus gestegen naar 41 procent.

Mannen drinken dagelijks meer dan vrouwen. In 2019 dronk 53 procent van de vrouwen geen of één glas alcohol per dag, tegenover 30 procent van de mannen.

Van mensen ouder dan 75 jaar drinkt ruim twee derde maar maximaal één glas alcohol per dag. Ongeveer 30 procent van de 18- en 19-jarigen houdt zich aan die richtlijn.