Frits Huffnagel vindt een discussie over de vrijheid van meningsuiting "hoognodig" in Nederland. De voormalige voorzitter van de stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) stapte maandag samen met het voltallige bestuur op na commotie over zijn uitspraken over vluchtelingen.

"Het kan niet zo zijn dat een voorzitter van Pride Amsterdam niet mag zeggen wat hij vindt over een onderwerp dat niet met de Pride te maken heeft", zei hij dinsdagochtend in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland.

In het programma Spraakmakers op Radio 1 stelde Huffnagel vorige week dat Nederland helemaal geen nieuwe vluchtelingen moet toelaten. "Wij zien een kind en denken: wat zielig. Terwijl we niet zien dat er een vader achter staat die misschien wel oorlogsmisdaden heeft gepleegd", zei hij.

Vervolgens eisten 95 organisaties het aftreden van Huffnagel, waaronder COC Amsterdam en andere lhbti-belangenverenigingen. Ze vonden het onacceptabel dat de Pride een voorzitter heeft die volgens hen "een xenofobe kijk heeft op vluchtelingen". Zij stelden met klem dat tijdens de Amsterdam Pride juist lhbti-vluchtelingen zich welkom en veilig moeten voelen.

Huffnagel bood excuses aan, maar het kwaad was al geschied. Volgens de VVD-politicus kon het bestuur niet anders dan opstappen, omdat de ophef de Pride zou schaden. "De scheldtirades die we over ons heen kregen, waren ongekend. Het waren heel persoonlijke aanvallen. Ook vrienden van mij werden op Facebook aangevallen."

Huffnagel: 'Uitspraken hadden liefdevoller gekund'

Dinsdagochtend in Goedemorgen Nederland zei de voormalige Pride-voorzitter dat zijn standpunt niet veranderd is. "Ik gaf mijn mening, en dat moet kunnen, maar veel mensen vonden de uitspraken bij Radio 1 weinig empathisch, dat snap ik. Het had liefdevoller gekund."

Met zijn vertrek hoopt Huffnagel een discussie over vrijheid van meningsuiting te ontlokken. "Het kan en mag niet zo zijn dat als je het niet met een standpunt van een ander eens bent, die ander geen recht op zijn mening heeft. De Pride is bij uitstek hét evenement dat gaat over inclusiviteit, waar je mag zijn wie je bent. En waarbij het zo zou moeten zijn dat je mag zeggen wat je wil, zolang dit binnen de grenzen van de wet blijft."

"We willen als community geaccepteerd worden, maar accepteer dan ook dat binnen de community mensen anders over onderwerpen kunnen denken. Dat moet kunnen, zeker als het over onderwerpen gaat die niet rechtstreeks met de Pride te maken hebben."

Huffnagel wil zich ondanks zijn vertrek blijven inzetten voor de lhbti-gemeenschap.