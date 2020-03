Een medewerker van het Flevoziekenhuis in Almere heeft een vrouw met een blindedarmontsteking de toegang tot het ziekenhuis geweigerd omdat ze een nikab droeg, zo meldt Brandpunt+ op basis van eigen onderzoek.

De 22-jarige Youssra meldde zich begin december bij de huisartsenpost in het ziekenhuis. Ze was toen vier weken zwanger, misselijk en ernstig verzwakt. Toch weigerde een beveiligingsmedewerker haar binnen te laten.

Pas nadat ze haar gezichtssluier verwijderd had, werd de schuifdeur geopend. Youssra bleek ernstig ziek. Ze werd dezelfde nacht opgenomen en de dag erop geopereerd aan een blindedarmontsteking. Het Flevoziekenhuis heeft na het onderzoek van Brandpunt+ excuses aangeboden voor het incident.

De klachtfunctionaris van het ziekenhuis in Almere stelt dat de vrouw niet de toegang tot het gebouw had mogen worden ontzegd.

In zogeheten Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, die 1 augustus 2019 inging, staat dat je openbare ruimtes zoals ziekenhuizen, overheidsgebouwen, scholen en het openbaar vervoer niet met een boerka, nikab, integraalhelm of bivakmuts mag betreden. Verschillende instanties hebben echter aangegeven de wet niet te zullen naleven, waaronder het Flevoziekenhuis. Zij beroepen zich op hun (zorg)plicht.

"In het Flevoziekenhuis zijn alle patiënten welkom, ongeacht religie, herkomst of geaardheid", schrijft het ziekenhuis in een verklaring. "Een ander uitgangspunt is dat acute spoedzorg altijd wordt verleend, óók indien betrokkene gezichtsbedekkende kleding draagt."

Ziekenhuis gaat personeel extra instrueren na incident

De directie gaat dit beleid nogmaals extra onder de aandacht van het personeel brengen. Youssra is inmiddels volledig hersteld en ook haar ongeboren kind maakt het goed. Ze accepteert de excuses van het ziekenhuis, maar vindt dat wat haar is overkomen laat zien waarom het boerkaverbod van tafel moet.

Omdat het boerkaverbod officieel slechts mondjesmaat wordt gehandhaafd, ontstaat volgens Youssra momenteel zelfs bij tegenstanders het beeld dat het verbod geen issue meer is. Weliswaar dragen niet veel mensen een nikab, voor de kleine groep die het wel doet is de impact groot, stelt de vrouw.