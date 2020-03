Op de eerste dag van het staatsbezoek aan Indonesië heeft koning Willem-Alexander spijt betuigd en excuses aangeboden voor het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949).

Hij deed dat tijdens een speech in het paleis van de Indonesische president Joko Widodo.

"Voor de geweldsontsporingen van Nederlandse zijde in die jaren wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses overbrengen", aldus de koning tijdens de toespraak. "Dit doe ik in het volle besef dat de pijn en het verdriet van de getroffen families generaties lang voelbaar blijven."

Voor het eerst biedt staatshoofd excuses aan

Het is voor het eerst dat een Nederlands staatshoofd excuses aanbiedt voor het geweld dat is gebruikt tijdens deze periode. Bovendien is opvallend dat koning Willem-Alexander het over "75 jaar vrede" had. Daarbij ging hij dus uit van de onafhankelijkhed van Indonesië sinds 1945, het jaar waarin het land zichzelf autonoom verklaarde, en niet pas sinds 1949, het jaar waarin Nederland die onafhankelijkheid pas erkende.

Eerder op de dag legde de koning samen met koningin Máxima al een krans op het Indonesisch ereveld Kalibata, waar onder anderen slachtoffers van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog begraven zijn.

Het koningspaar is van maandag tot en met donderdag in Indonesië. Het programma van het staatsbezoek is iets soberder dan in eerste instantie het plan was vanwege een bootongeluk tijdens de voorbereidingen waarbij zeker twee mensen omkwamen. Dinsdag moet duidelijk worden hoe het alternatieve programma eruitziet.

Vanwege het coronavirus, dat ook in Indonesië is opgedoken, geeft het koningspaar mensen "in principe" geen hand, zo werd maandag duidelijk. Mogelijk maakt het koningspaar een uitzondering voor president Joko Widodo en de ontvangst door de sultan van Djokjakarta. In plaats daarvan zullen Willem-Alexander en Máxima mogelijk regelmatig de handen vouwen voor een zogeheten Soendanese groet. Het gaat om een begroeting van Soendanezen afkomstig uit West-Java.