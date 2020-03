In de ochtend en aan het begin van de middag is het bewolkt, met perioden van regen en motregen. Pas in de (na)middag klaart het langzaamaan vanuit het westen van het land op.

Het wordt maximaal 12 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Vooral aan de kust kan het hard gaan waaien.



In de avond trekken er opnieuw stevige buien over het land.

Woensdag wordt het in het noorden van het land droog met af en toe zon, in het zuiden blijft het bewolkt en kan er af en toe een bui vallen.