Frits Huffnagel, voorzitter van stichting Amsterdam Gay Pride (AGP), treedt nog vóór de komende editie af. Ook zijn vier medebestuursleden stappen op. Dat meldt de AGP maandagavond.

Het voltallige bestuur treedt af omdat "de aanhoudende discussie over Huffnagel een feestelijke, betekenisvolle Pride in de weg (lijkt) te staan". Door de weg vrij te maken voor een nieuw bestuur, willen ze "de continuïteit en de deskundigheid in de voorbereiding behouden", aldus het bestuur.

Huffnagel kwam onder vuur te liggen na uitspraken over de vluchtelingen aan de grens van Turkije en Griekenland. De voorzitter was vorige week woensdag te gast bij het radioprogramma Spraakmakers. "Wij zien een kind en denken dan: oh wat zielig. Terwijl we niet de vader die daarachter staat zien, die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd. En een moeder die daarachter staat, die dat heeft gefaciliteerd", zei hij. "Die mensen moeten hier niet naartoe."

Huffnagel hoefde eerst niet weg

Belangenorganisatie COC Amsterdam schortte de dag erna de samenwerking met de stichting op vanwege Huffnagels uitspraken. Ook werd zijn aftreden geëist.

Huffnagel zelf bood zijn excuses aan. In een schriftelijke verklaring liet hij weten spijt te hebben dat hij zijn achterban heeft gekwetst. "Uiteraard hecht ik aan de vrijheid van meningsuiting. Helaas worden mij op internet standpunten toegedicht die ik niet heb of had." Bestuursleden van de AFG namen afstand van de uitspraken van Huffnagel, maar unaniem werd besloten dat hij niet weg hoefde.

COC Amsterdam reageerde daarop door te zeggen dat AGP te weinig afstand nam van de uitspraken. Het bestuur zei later dat Huffnagel genuanceerder zijn mening had kunnen geven en betreurt "de verontwaardiging en het gegeven dat deze scherp verwoorde mening als grievend is ervaren".

Inmiddels is het bestuur dus in zijn geheel opgestapt. De Amsterdam Gay Pride vind eind juli plaats.