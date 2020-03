Behandelaars van Thijs H., de man die wordt vervolgd voor het doodsteken van drie wandelaars in Scheveningen en Heerlen, hadden eerder een melding of aangifte bij politie of justitie moeten doen. Dat concludeert een onafhankelijke commissie die op verzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek deed naar de behandeling van H. bij ggz-kliniek Mondriaan in Maastricht. De inspectie schrijft hierover in een brief.

Op 7 mei 2019 werden twee mensen om het leven gebracht op de Brunssummerheide in Heerlen. H. meldde zich na de moorden vrijwillig bij de kliniek, waarna medewerkers hem op de gesloten afdeling plaatsten omdat bij bloed op zijn kleding had en vertelde dat hij in het natuurgebied was geweest.

Diezelfde avond ontsnapte H. uit de kliniek, maar hij werd enkele uren later door zijn ouders teruggebracht. Volgens de onderzoekscommissie ontstond toen bij zijn behandelaars en dienstdoende psychiater het vermoeden dat hij betrokken was bij de steekincidenten.

Ondanks deze vermoedens trok de kliniek bij zijn opname en bij zijn ontsnapping niet aan de bel bij politie of justitie. Pas de volgende ochtend (8 mei), toen H. voor de tweede keer uit de kliniek ontsnapte, werd het Openbaar Ministerie (OM) ingelicht en het beroepsgeheim doorbroken.

Volgens de onderzoekscommissie had de kliniek al bij de opname van H. en na zijn eerste ontsnapping contact moeten opnemen met de politie of justitie. De IGJ kan deze conclusie echter niet onderschrijven, omdat er "geen wettelijke verplichting bestaat voor een zorgverlener om een beroepsgeheim te doorbreken".

'Vermoeden van betrokkenheid bij delict leidt niet automatisch tot melding'

De raad van bestuur van de Mondriaan-kliniek heeft in een brief aan de IGJ gereageerd op deze conclusie van de onderzoekscommissie. Volgens de raad van bestuur betekent "een ernstig vermoeden van betrokkenheid bij een zeer ernstig levensdelict niet automatisch een gevaar voor patiënt, medepatiënten en/of medewerkers" en is daarom het beroepsgeheim niet gelijk doorbroken.

De onderzoekscommissie concludeert echter dat de veiligheid voor de patiënt en de maatschappij onvoldoende gewaarborgd was. De IGJ erkent dit verschil van inzicht tussen de commissie en de raad van het bestuur en schrijft dat het "op zich het standpunt van de raad van bestuur kan volgen", maar acht het dan wel van belang dat er bij opname voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen.

Uit de rapportage van de commissie leidt de inspectie af dat deze maatregelen "kennelijk onvoldoende waren". Dit komt met name voort uit het feit dat H. twee keer heeft kunnen ontsnappen.

Delen van brief zijn zwartgelakt om privacyredenen

De conclusies van de onderzoekers zijn niet allemaal even goed te lezen in de brief, omdat veel delen vanwege privacyredenen zwart zijn gelakt. Wel stelt de commissie dat de diagnostiek bij H. adequaat is uitgevoerd en de diagnose zorgvuldig is gesteld.

In een volgende conclusie, waarvan veel zinnen niet te lezen zijn, staat dat de onderzoekscommissie zich afvraagt of de behandelaren wel voldoende specifiek hebben doorgevraagd bij H. Dit is omdat zij aan de onderzoekers hebben verteld dat zij zich mogelijk hebben laten "misleiden". Of dit over de gestelde diagnose bij H. gaat, is niet duidelijk.

Er worden naar aanleiding van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek naar de opname van H. geen verdere sancties opgelegd aan de kliniek.

De politie doet onderzoek in het huis van H. in Den Haag. (Foto: Regio15)

Pieter Baan Centrum: 'H. was volledig ontoerekeningsvatbaar'

De zaak tegen H. begon vorige zomer. Tijdens de eerste zitting bekende H. de drie moorden - de twee wandelaars op de heide en op 4 mei een vrouw in Scheveningen - en zei hij dat rond die tijd een psychose had.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) hebben in december bevonden dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar was. De man zou al zeker een jaar lang last hebben gehad van waanbeelden en andere psychotische symptomen. Het OM liet toen weten meer verhoren te willen inlassen om te achterhalen of H. in mei inderdaad aan een psychose leed.

De zaak gaat maandag 16 maart verder.