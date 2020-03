Bij een ernstig eenzijdig verkeersongeval in de nacht van zondag op maandag in het Groningse Haren is ook de tweede inzittende overleden, zo meldt RTV Noord.

Het ongeval vond vlak voor middernacht plaats op de Rijksstraatweg in Haren. Hulpdiensten, waaronder een MMT-ambulance, waren snel op de plaats van het ongeluk. De weg was tijdelijk afgesloten.

Beide slachtoffers zaten in het voertuig. Een persoon, een twintigjarige man uit Zuidlaren, is ter plekke overleden. De tweede inzittende, een negentienjarige man uit Gasselte, werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd en is op maandag aan zijn verwondingen overleden.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval.