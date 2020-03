Zeker tienduizend kinderen in Noord-Brabant kunnen maandag niet naar school, omdat leraren thuisblijven, meldt Omroep Brabant. Leerkrachten volgen het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op en gaan niet werken bij lichte griepachtige verschijnselen.

Het RIVM adviseert Noord-Brabanders uit voorzorg thuis te blijven als ze verkouden zijn, hoesten of koorts hebben. In deze provincie bevinden zich de meeste Nederlandse met het coronavirus besmette personen van wie niet duidelijk is hoe ze besmet zijn geraakt. Daarom geldt er voor Noord-Brabant een strikter advies dan voor de rest van het land.

Omroep Brabant maakte een rondgang langs verschillende scholenkoepels en meldt dat veel kinderen maandag noodgedwongen thuisblijven, omdat verkouden, hoestende of koortsige leraren gehoor geven aan het RIVM-advies.

In Eindhoven blijven de meeste kinderen thuis. Het gaat daar in totaal om 4.116 leerlingen. Tilburg staat op de tweede plek met 2.800 kinderen. Breda volgt met 700 leerlingen en Helmond met 137. In Helmond kan het cijfer volgens Omroep Brabant nog veranderen, omdat niet alle scholen hebben gereageerd op de vraag van de regionale omroep.

Op sommige scholen hoeven leerlingen niet thuis te zitten, maar worden ze verdeeld over andere klassen.

94 Video In de race voor het vaccin tegen coronavirus: zo gaat dat

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.