De supermaan die maandagavond aan de hemel staat, zal ondanks bewolking toch nog vrij zichtbaar zijn, meldt Weeronline aan NU.nl. De maan komt op vanuit het oosten, terwijl een wolkenveld via het westen het land inkomt.

Volgens eerdere verwachtingen zouden belangstellenden in de avond alleen wolkenvelden zien, maar het weer lijkt toch wat gunstiger te worden.

In het westen kan het vanwege de bewolking nog wat lastig worden, maar er bestaat zeker een kans dat mensen ook hier een glimp kunnen opvangen van de supermaan. "Landinwaarts en in het oosten is het wel veel waarschijnlijker om iets te kunnen zien", aldus Weeronline.

Bij een supermaan, een verschijnsel dat ongeveer drie tot vier keer per jaar plaatsvindt, lijkt de maan ongeveer 7 procent groter dan normaal. Dit komt doordat de maan 'slechts' zo'n 357.000 kilometer van de aarde is verwijderd, in plaats van de gebruikelijke 384.000 kilometer bij een volle maan. Daardoor is het maanlicht ook veel feller.