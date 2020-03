De rechtbank Midden-Nederland heeft maandag celstraffen tot vijftien jaar opgelegd voor betrokkenheid bij de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker in 2015 in Huizen. De man werd doodgeschoten om een signaal af te geven omdat hij met de politie zou hebben gepraat.

"De rechtbank maakt uit berichten van de mannen op dat beiden met plezier hebben meegewerkt aan de moord", aldus de rechter.

De 30-jarige Mourad B. en 31-jarige Ali M. hielden het slachtoffer in de gaten en verschaften informatie aan de schutter, die nooit gevonden is. De hoogste straf is voor eerstgenoemde. Het Openbaar Ministerie (OM) had celstraffen tot zestien jaar geëist.

Bakker werd op 9 september 2015 in zijn auto voor zijn woning doodgeschoten. De spyshop waar de man werkte, kwam naar voren in een strafrechtelijk onderzoek naar een groep mannen die op bestelling liquidaties zou uitvoeren.

De aanhouding van leden van deze criminele organisatie deed het vermoeden rijzen dat Bakker met de politie had gesproken. De mannen maakten namelijk gebruik van de spyshop om apparatuur zoals peilbakens aan te schaffen.

Opdracht zou van Ridouan T. afkomstig zijn

Het OM denkt dat Ridouan T. degene is die opdracht heeft gegeven voor de liquidatie. In een bericht dat na de moord verstuurd is en het OM aan hem toeschrijft, staat dat "de boodschap is aangekomen". T. staat in het Marengo-proces terecht voor deze verdenking.

Een motief waar beide verdachten volgens de rechtbank van op de hoogte waren. "Een directe aantasting van de Nederlandse rechtsstaat", was de rechtbank duidelijk.