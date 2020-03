De postkamer van het gemeentehuis in Purmerend is maandagochtend ontruimd nadat er een dreigbrief met een onbekende stof is binnengekomen. Momenteel onderzoekt de politie de mogelijke poederbrief, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde eenheid, aldus de politiewoordvoerder.

Medewerkers van de postkamer attendeerden de politie op de brief. Het is nog niet bekend of de mogelijke poederbrief ook giftig is. Voor zover bekend heeft geen van de medewerkers gezondheidsklachten, meldt de politiewoordvoerder.

Na een eerste verkenning concludeerde de politie rond 11.00 uur dat er geen verdere ontruiming of onmiddellijke actie nodig is. Het werk in de rest van het gemeentehuis gaat voor zover bekend door. Ook is het stadhuis weer geopend voor bezoekers.

De veiligheidsregio meldt dat de burgemeester persoonlijk contact heeft met de betrokken medewerkers.

Eerder op de dag was ook de brandweer ter plaatse, meldt de veiligheidsregio op Twitter. Zij hebben het onderzoek inmiddels overgelaten aan de politie.