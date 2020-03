De postkamer van het gemeentehuis in Purmerend is maandagochtend ontruimd nadat er een dreigbrief is binnengekomen. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van een explosief, zegt een woordvoerder van de politie tegen NU.nl.

Het onderzoek naar de brief begon nadat medewerkers van de postkamer de politie alarmeerden.

Momenteel is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) niet ter plaatse, maar doet een gespecialiseerde eenheid van de politie onderzoek, aldus de woordvoerder. Ook de brandweer is ter plaatse, meldt de veiligheidsregio op Twitter.

Het werk in de rest van het gemeentehuis gaat voor zover bekend door.