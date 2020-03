De 2.300 illegale hennepkwekerijen die in 2019 zijn ontdekt en opgedoekt, hebben bij elkaar voor 114 miljoen kilowattuur (kWh) aan stroom gestolen. Dit staat gelijk aan een bedrag van 60 miljoen euro, maakt Netbeheer Nederland maandag bekend.

Netbeheer Nederland denkt dat dit het topje van de ijsberg is en schat dat zo'n 30.000 illegale kwekerijen jaarlijks zo'n 1 miljard kWh aan stroom aftappen. Ter vergelijking: een gemiddeld Nederlands gezin verbruikt per jaar ongeveer 3.500 kWh.

Energiediefstal brengt niet alleen hoge maatschappelijke kosten met zich mee, maar leidt ook tot zeer brandgevaarlijke situaties, waarschuwt de koepel van netbeheerders. Dit is volgens de organisatie zeer zorgelijk, omdat illegale kwekerijen steeds vaker in woonwijken worden aangetroffen

Illegale hennepkwekerijen worden vaak ondeskundig aangesloten op het energienet. Ook de elektrische installatie in het pand zit vaak amateuristisch in elkaar. Ook doordat dergelijke kwekerijen langdurig veel stroom verbruiken - gemiddeld tussen de twaalf en achttien uur per dag - veroorzaken ze gevaarlijke situaties.

Door oververhitting van (slecht aangelegde) installaties kan kabelisolatie smelten en kunnen kortsluiting en brand ontstaan. Hennepkwekerijen komen niet alleen voor in afgelegen loodsen, maar ook in huur- en koophuizen, flats en appartementen. Zo ontstaan levensgevaarlijke situaties voor de vaak onwetende omwonenden.