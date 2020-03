Meerdere woningen zijn zondagavond ontruimd vanwege een zeer grote brand in een snackbar aan de Schiedamseweg in Rotterdam. Vier personen raakte gewond, meldt de veiligheidsregio Rijnmondveilig.

De vier gewonden hadden rook ingeademed, twee van hen zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

De rook die bij de brand vrijkwam zorgde voor veel overlast in Rotterdam-West. Omwonenden ontvingen een NL-Alert, waarin zij werden opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten vanwege de rookontwikkeling.

De brand was aan de achterkant van het pand uitslaande. Het vuur was moeilijk te bestrijden omdat de snackbar omsloten is door andere panden, aldus de brandweer. Dankzij meerdere eenheden van de hulpdiensten was het vuur rond 1.30 uur onder controle, om 3.00 uur werd het sein brandmeester gegeven. De Schiedamseweg was afgesloten voor verkeer.

Vijftig mensen zijn uit omliggende woningen geëvacueerd en werden tijdelijk ondergebracht bij een nabijgelegen sportcentrum. Veel van hen mochten later die nacht weer terug. Bewoners van de woningen boven en direct naast de snackbar mochten nog niet terug naar hun woningen en spendeerden de nacht erfgens anders.

De brandweer kreeg rond 20.15 uur de eerste melding van de brand. Om 21.53 uur kregen omwonenden een NL-alert op hun telefoons.

Inwoners in het rode gebied hebben een NL-alert ontvangen. (Bron: Rijnmondveilig.nl)