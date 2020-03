De ontmanteling van een Duitse V1-bom, die door de Duitse Luftwaffe in de Tweede Wereldoorlog boven Nederland is losgelaten, is zondag geslaagd. Wel kostte dit meer tijd dan gepland, omdat één van de twee ontstekers muurvast zat, aldus de gemeente Deventer. Rond 20.00 uur mochten inwoners van Deventer en Voorst weer naar huis.

De eerste ontsteker van de V1 ging er relatief gemakkelijk uit, meldt de gemeente zondagavond. Het verwijderen van de tweede ontsteker ging echter niet op dezelfde manier. Daarom gebruikte de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) een watersnijder om de ontsteker te verwijderen.

Burgemeester Ron König van Deventer en burgemeester Jos Penninx van Voorst noemden het "vervelend" dat bewoners niet op de vooraf gestelde tijd van 19.00 uur naar huis konden. Het ontmantelingsteam koos er echter voor om langer door te gaan in plaats van volgende week zondag het gebied opnieuw te moeten ontruimen.

Penninx bedankte alle inwoners zondagavond tijdens een persbijeenkomst voor hun flexibiliteit en medewerking. "Ik ben trots op de saamhorigheid en de ontspannen sfeer", zei hij. Zo'n vierhonderd huizen in het dorp Wilp werden vanwege de ontmanteling ontruimd. Bewoners waren hier enkele weken geleden al over geïnformeerd.

Luchtruim gesloten, scheepvaart stilgelegd en A1 gesloten voor operatie

Het hele object, inclusief vleugels en staart, is zo'n 8 bij 5 meter groot en lag in zijn geheel in de grond. Het explosief zelf is 1 meter 30 lang en had een diameter van 80 centimeter. De V1 droeg zeker 935 kilo springstof. De EOD besloot de lading in kleinere delen van 75 kilo 'op te knippen' met een waterstraalsnijmachine, vertelde majoor Peter zondag in gesprek met NU.nl.

De ontmanteling begon zondagmorgen vroeg. De hele dag was het luchtruim boven de gemeente Voorst daarom tot 1.600 meter boven de grond gesloten. Ook werd de scheepvaart over de IJssel stilgelegd en was de A1 tussen Twello en Deventer in beide rijrichtingen gesloten.

Komende week vindt in Lochem de vernietiging van de V1 plaats.

Een dwarsdoorsnede van de V1. (Bron: Getty Images)