De politie onderzoekt een incident in Eindhoven waarbij twee agenten in de nacht van zaterdag op zondag om spoedassistentie vroegen, maar dit niet konden krijgen omdat er geen verbinding tot stand kwam in het portofoonnetwerk. Een agent raakte lichtgewond nadat hij werd aangevallen door een agressieve verdachte.

De man zat geboeid op de achterbank van de dienstauto van de agenten, toen hij plots een politieagent aanviel. Hoewel de agenten via hun portofoon een oproep deden voor spoedassistentie, konden ze geen verbinding krijgen. Uiteindelijk hebben de politieagenten de man zelf onder controle kunnen krijgen.

De politie zegt te onderzoeken wat de oorzaak is geweest van de storing in het C2000-systeem. Het is namelijk niet de eerste keer dat er problemen zijn met het nieuwe C2000-systeem. Sinds het nieuwe netwerk in januari in gebruik is genomen door onder meer de politie, brandweer en ambulancediensten, zijn er al meerdere meldingen gemaakt van haperingen.

De politieleiding doet er "alles aan wat tot de mogelijkheden behoort om deze problemen op te lossen", zegt de leiding in een reactie op het incident in Eindhoven. "Haperingen van het C2000-systeem hebben grote consequenties voor politiemensen, zowel voor het uitoefenen van hun taak alsmede voor hun eigen veiligheid."

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie stuurde eind februari een brandbrief naar minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en korpschef Erik Akerboom over het haperende C2000-netwerk. "We kennen voorbeelden van collega's die spoedassistentie vroegen in verband met dreigende situaties en die geen contact kregen met de meldkamer. De portofoon is de lifeline voor onze collega's. Voor ons is dit onacceptabel", schrijft de COR.