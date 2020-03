Wie aankomende week zonovergoten dagen verwacht, komt bedrogen uit. In de weersverwachting van het KNMI wordt vooral vooruitgeblikt op veel neerslag en bewolkte dagen, die maandagavond het zicht op een supermaan beperken.

Bij een dergelijk fenomeen, dat ongeveer drie tot vier keer per jaar plaatsvindt, lijkt de maan veel groter dan normaal. Dat komt doordat de maan 'slechts' zo'n 357.000 kilometer van de aarde is verwijderd, in plaats van de gebruikelijke 384.000 kilometer bij een volle maan. Daardoor is het maanlicht ook veel feller.

"De verwachting is echter vrij ongunstig om iets van de supermaan te kunnen zien", aldus Weerplaza zondag in gesprek met NU.nl. Maandag wordt het in de loop van de dag bewolkt en is er geen heldere hemel meer te zien wanneer de avond valt, aldus meteorologen.

De overige dagen is er sprake van erg wisselvallig weer. Het KNMI voorspelt veel bewolking en iedere dag kans op enkele millimeters neerslag. Daarnaast komt midweeks een vrij krachtige wind opzetten. Met name dinsdag wordt een dag om binnen te blijven.

Volgens meteorologen liggen de temperaturen boven het gemiddelde in deze periode, met maximumtemperaturen tussen de 8 en 14 graden. Woensdag lijkt vooralsnog de warmste dag van de week te worden.