De ontmanteling van een Duitse V1-bom, die door de Duitse Luftwaffe in de Tweede Wereldoorlog boven Nederland is losgelaten, verloopt voorspoedig. Een van de twee ontstekers is zondag verwijderd en op een klein incidentje met een 'verdwaalde hardloper' na, zijn er geen ongeregeldheden.

Op een gezamenlijke persconferentie, die onder meer werd uitgezonden door Omroep Gelderland, vertelden de gemeente Deventer en de politie over de lopende operatie om de vliegende bom te verwijderen. Het projectiel werd in november vorig jaar tijdens graafwerkzaamheden gevonden naast de A1 in Deventer.

Het werk heeft zondagochtend zeer kort stilgelegen, nadat een hardloper het afgezette gebied betrad. De man werd opgemerkt en is van het terrein begeleid, aldus de politie. Voorafgaand aan de operatie waren honderden huizen in Wilp ontruimd om de veiligheid van de inwoners te waarborgen.

Volgens de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) mislukte de "makkelijkste manier" om de bom te verwijderen. "Daarna is overgeschakeld op plan B. De tweede ontsteker wordt op dezelfde manier gedemonteerd."

Het hele object, inclusief vleugels en staart, is zo'n 8 bij 5 meter groot en lag in zijn geheel in de grond. Er was zeker 935 kilo aan springstof dat ontmanteld moest worden. De EOD wil de lading in kleinere delen 'opknippen' en vernietigen.

De ontdekte V1 naast de A1 in Deventer. (Foto: Pro Shots)

Honderden inwoners van Wilp mogen tot 19.00 uur niet hun huis in

Vermoedelijk duurt de operatie tot minstens 19.00 uur. Het luchtruim boven de gemeente Voorst is zeker tot die tijd tot 1.600 meter boven de grond gesloten. Ook is de scheepvaart over de IJssel stilgelegd en is de A1 tussen Twello en Deventer in beide rijrichtingen gesloten.

De V1 werd tijdens de oorlog veelvuldig ingezet om geallieerde doelen te bombarderen. De Duitsers hadden in 1944 diverse lanceerhellingen neergezet in Overijssel en de Achterhoek. De V1's in Oost-Nederland werden met name afgevuurd richting de haven van Antwerpen vanwege het Ardennenoffensief.