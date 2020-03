Honderden woningen in het Gelderse dorp Wilp zijn zondag ontruimd voor de ontwapening van een V1, een vliegende bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het projectiel werd in november vorig jaar tijdens graafwerkzaamheden gevonden naast de A1 in Deventer.

De volgens de EOD ongeveer 15 bij 15 meter grote V1 is nog intact en ligt in zijn geheel in de grond. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zal de bom in de loop van de dag ontmantelen. Volgens Omroep Gelderland draagt de V1 ten minste 935 kilo aan springstof.

Inwoners mogen vermoedelijk pas tegen het einde van de dag weer hun huis betreden. Het luchtruim boven de betrokken gemeente Voorst is tot 1.600 meter boven de grond gesloten en de scheepvaart over de IJssel is tijdelijk stilgelegd. De A1 is tussen Twello en Deventer in beide rijrichtingen gesloten.

De V1 werd door de Duitse Luftwaffe gebruikt. Het wapen werd tijdens de oorlog veelvuldig ingezet om geallieerde doelen te bombarderen.

De Duitsers hadden in 1944 diverse lanceerhellingen neergezet in Overijssel en de Achterhoek. De V1's in Oost-Nederland werden met name afgevuurd richting de haven van Antwerpen vanwege het Ardennenoffensief.

De ontdekte V1 naast de A1 in Deventer. (Foto: Pro Shots)