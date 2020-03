Zondag is een wisselende dag. Het grootste gedeelte van de dag is het bewolkt en regenachtig, maar soms schijnt de zon ook even. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De gemiddelde temperatuur is 10 of 11 graden.

Er hangt vanuit het westen bewolking boven het land en het regent regelmatig. De regen trekt van west naar oost over het land. Later op de dag breekt de zon af en toe door, vooral in het oosten, maar ook dan valt er soms nog regen.

Aan het eind van de middag zijn er voorzichtig wat opklaringen vanuit het westen. De bewolking trekt dan oostwaarts. Er staat een matige zuidwestenwind. In de ochtend kan deze nog vrij stevig zijn. Ook aan zee is de wind vrij krachtig.

Ook maandag is het afwisselend bewolkt en regenachtig. In de avond regent het vanuit het westen. De maximumtemperatuur is 10 graden. Dinsdag tot en met donderdag is het opnieuw wisselvallig met soms veel wind.