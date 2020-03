Zaterdag is het afwisselend zonnig en bewolkt. Er kan een enkele bui vallen, maar het blijft op de meeste plekken droog. Er staat een zwakke tot matige zuid- tot zuidwestenwind en het wordt ongeveer 8 tot 10 graden.

Zaterdag begint zonnig en met weinig wind. In de middag zijn er ook geregeld stapelwolken te zien, maar het blijft wel bijna overal droog.

Als je dit weekend iets buiten wilt ondernemen, dan is zaterdag daar de aangewezen dag voor, aldus Weerplaza. In de middag is "hooguit een enkele bui" mogelijk, verwacht de weerdienst.

In de avond staat er aan zee wel een krachtige wind.

Ook zondag hangt er veel bewolking. Er zijn perioden met regen die van west naar oost trekt. Later op de dag laat de zon zich af en toe zien.

Ook na het weekend blijft het wisselvallig en kan het soms hard waaien. Vooral dinsdag tot en met donderdag is er veel regen en wind. De temperatuur is met zo'n 9 tot 12 graden gemiddeld of iets warmer dan normaal voor de tijd van het jaar.