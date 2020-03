Pride Amsterdam moet voorzitter Frits Huffnagel de laan uitsturen na zijn omstreden uitspraak over vluchtelingen, schrijven 95 organisaties in een open brief.

De ondertekenaars van de brief vinden het onacceptabel dat Pride Amsterdam wordt geleid door een voorzitter met een "xenofobe kijk op vluchtelingen".

Onder meer de Amsterdamse afdeling van de homorechtenorganisatie COC, de politieke partij BIJ1, het transgenderfilmfestival TranScreen, The Black Archives, Women's March NL en de feministische actiegroep De Bovengrondse ondertekenden de brief.

Na zijn uitspraak verbrak COC Amsterdam eerder al de banden met Huffnagel.

'Die mensen moeten hier niet naartoe'

In het NPO Radio 1-programma Spraakmakers zei Huffnagel over de vluchtelingensituatie aan de grens van Turkije met Griekenland:

"Wij zien een kind en denken dan: oh wat zielig. Terwijl we niet de vader daarachter zien, die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die dat heeft gefaciliteerd", zei Huffnagel. "Die mensen moeten hier niet naartoe", voegde de oud-VVD-politicus eraan toe.

Huffnagel zei sorry

In een schriftelijke verklaring bood Huffnagel zijn excuses aan. Hij zei dat het hem speet dat zijn woorden een deel van de achterban hebben "gegriefd en pijn hebben gedaan".

Het bestuur van Pride Amsterdam nam op Facebook afstand van de uitspraken van Huffnagel en schreef dat "personen die hun land ontvluchten vanwege hun geaardheid altijd een beroep moeten kunnen doen op de gastvrijheid van het vrije Westen".

Ondertekenaars van de brief zeggen hierover dat Pride Amsterdam moet strijden tegen racisme, xenofobie en islamofobie of het nu om lhbti-vluchtelingen gaat of niet.

Pride Amsterdam stelt dat de mening van Huffnagel geen invloed heeft op het bestuur, maar dat wuiven de ondertekenaars van de brief weg. Zijn uitspraken horen volgens hen niet bij het voorzitterschap van Pride Amsterdam, "een organisatie die hoort te staan voor inclusie en acceptatie voor iedereen".