Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag met verbazing naar het verhaal van de advocaat van Ridouan T. in de rechtbank van Amsterdam geluisterd en spreekt van een "hoog sensatiegehalte". Het OM benadrukt dat zijn uitzetting uit Dubai volgens de regels is verlopen.

De advocaat van T., Inez Weski, herhaalde vrijdag nog maar eens dat haar cliënt in december vorig jaar op onrechtmatige wijze Dubai is uitgezet en dat Nederland hier nauw bij betrokken was. Ze sprak eerder zelfs van een ontvoering.

Weski vertelde tot in detail hoe T. was overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Met een opgezwollen gezicht als gevolg van mishandeling en een blinddoek voor, zou hij niet meer te herkennen zijn geweest. Toch werd door de politie vastgesteld dat het om de voor liquidaties gezochte T. ging.

Eenmaal aan boord van het vliegtuig zou T. ondanks zijn pijn oordopjes en een koptelefoon opgezet hebben gekregen. Volgens Weski werkte die koptelefoon niet, het OM zegt dat deze juist op enig moment is afgezet toen de man aangaf hier last van te hebben. Net als dat zijn oordopjes toen zijn verwijderd.

T. wil beeld versterken dat uitzetting gepland was

T. zegt in ieder geval alles mee te hebben gekregen in het vliegtuig en volgens hem was er sprake van een feeststemming, werd er gedronken en de aanwezige stewardessen omschreven als "mokkels".

Uit alle gesprekken wist hij volgens zijn advocaat af te leiden dat de agenten aan boord al veel langer in Dubai waren. Dat zou het beeld versterken dat zijn uitzetting niet een spontane actie was.

OM: Ridouan T. is correct behandeld

Het OM mocht aan het einde van de zitting reageren op de woorden van Weski, maar hield het bij de constatering dat er sprake was van een hoog sensatiegehalte.

De officier van justitie maakte nog maar eens duidelijk dat T. is uitgezet op eigen initiatief van de Verenigde Arabische Emiraten (VEA). "Wij hebben geen juridische argumenten gehoord waaruit blijkt dat dat niet zo is", aldus de officier van jusititie.

Dat Weski vrijdag met het verhaal over de mishandeling van haar cliënt kwam, overviel het OM omdat zij dit juist niet hebben gemeld op uitdrukkelijk verzoek van de advocaat van T.

"En daarom reageren wij daar nu maar op". "Ridouan T. heeft in zijn verhoor laten weten dat hij na het overdragen heel correct en netjes is behandeld. Een arts heeft hem de hele vlucht gemonitord".

De zaak Marengo gaat waarschijnlijk in mei verder, al moeten de exacte zittingsdagen nog worden vastgelegd. Of T. hierbij is, weet Weski nog niet.