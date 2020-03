Als je dit weekend iets buiten wilt ondernemen, dan is zaterdag daar de aangewezen dag voor, aldus Weerplaza. Het is dan bijna overal droog en tussen de wolken door zal geregeld de zon schijnen, terwijl zondag grotendeels nat verloopt.

De maximumtemperatuur komt zaterdag rond de 9 graden Celsius uit. In de middag is "hooguit een enkele bui" mogelijk, verwacht de weerdienst. De wind komt uit west- tot zuidwestelijke richting en is zwak tot matig.

Zondag laat het weekend een ander gezicht zien. Wolkenluchten wisselen elkaar dan af en het gaat enige tijd regenen. Aan het begin en einde van de dag kan de zon volgens Weerplaza nog wel even doorbreken. De wind waait stevig uit zuidwestelijke richting en heeft aan zee kracht 6 of 7. Wel is het met 10 à 11 graden iets warmer dan zaterdag.

Na het weekend blijft het wisselvallig, met geregeld buien.