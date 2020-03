Een 27-jarige Braziliaan is vorige maand op Schiphol aangehouden op verdenking van witwassen nadat in zijn handbagage bijna 15 kilo aan goudstaven werd gevonden, zo maakt de Koninklijke Marechaussee vrijdag bekend.

De man kwam op 23 februari vanuit Rio de Janeiro aan op Schiphol en was op doorreis naar Hongkong. De douane vond bij de controle van zijn handbagage zes goudstaven.

De man had geen goede verklaring waarom hij het goud in bezit had. Hij is vervolgens aangehouden door leden van het Samenwerkingsverband Liquide Middelen (SVLM). Dit team doet op de luchthaven onderzoek naar geldkoeriers en komt voort uit een samenwerking tussen de marechaussee, de douane, de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM).

Alle goudstaven zijn in beslag genomen. Ook moest de Braziliaan zijn telefoon en ongeveer 750 Amerikaanse dollar (circa 660 euro) inleveren. SVLM-rechercheurs doen verder onderzoek onder leiding van het OM, terwijl de verdachte vastzit.