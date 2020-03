In hoger beroep zijn straffen tot zes jaar cel opgelegd aan in totaal negen mannen voor hun plannen om in 2017 een helikopter te kapen om daarmee crimineel Benaouf A. uit de gevangenis te bevrijden.

Dat de straffen nu hoger uitvallen heeft alles te maken met het feit dat het gerechtshof Amsterdam het wel bewezen acht dat er al sprake was van "zogenoemde uitvoeringshandelingen voor de bevrijding".

De rechtbank oordeelde in eerste instantie dat er nog geen sprake was van een bevrijdingspoging omdat de politie vroegtijdig ingreep. De politie was namelijk op de hoogte van de plannen en kon op deze manier een groot gedeelte van de betrokkenen vroegtijdig aanhouden.

Het hof beargumenteert dat de groep verdachten, ieder met hun eigen rol, al langere tijd bezig was met de plannen om A. uit de gevangenis te bevrijden. De beruchte crimineel zit een gevangenisstraf uit voor zijn betrokkenheid bij een liquidatie in 2012.



Om hem uit de gevangenis te bevrijden "hebben zij onder meer een woning gehuurd, een hijsconstructie gemaakt om A. van de luchtplaats te takelen, een helikopterpiloot uit Colombia laten overkomen, een helikopter gehuurd, gestolen vluchtauto's georganiseerd en telefonisch contact onderhouden met A. rond het tijdstip van de geplande bevrijding", aldus het hof.

Zes van de negen zijn veroordeeld voor het medeplegen en twee van hen hebben de hoogste straf van zes jaar gekregen.