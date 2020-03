Ridouan T. is na zijn aanhouding in Dubai dusdanig mishandeld dat hij onherkenbaar zou zijn geweest en nauwelijks meer kon lopen, zei zijn advocaat Inez Weski vrijdag tijdens een inleidende zitting in het Marengo-proces.

T. werd vorig jaar op 16 december in Dubai aangehouden en werd kort daarop met een vliegtuig overgebracht naar Nederland. Hij zou agenten aan boord hebben verzocht om zijn opgezwollen gezicht te fotograferen.

Weski zei vrijdag dat zij het Openbaar Ministerie (OM) om deze foto heeft gevraagd, maar nog niet heeft ontvangen.

Volgens Weski was bij T.'s verhoor in Nederland de afdruk van vermoedelijk een legerlaars zichtbaar op de rechterkant van zijn gezicht. Ook de rechter-commissaris zou hebben vastgesteld dat het erop leek dat T. in zijn gezicht was geslagen of geschopt.

Vrijdag was de eerste zitting in het Marengo-proces waarin specifiek werd ingegaan op de zaak van T., al hield het OM het bij een korte toelichting.

De verdenkingen tegen T., zoals het geven van de opdracht voor vijf moorden en drie pogingen dan wel voorbereidingen daarop, zijn in een eerdere zitting al uitgebreid besproken. Wel wilde de officier van justitie duidelijk maken dat Dubai "zelfstandig" het besluit heeft genomen om T. uit te zetten.

Weski herhaalde vrijdag tijdens de zitting in Amsterdam dat er sprake was van een onrechtmatige en verkapte uitlevering van haar cliënt. Volgens haar was het geen spontane actie, maar een plan dat met behulp van Nederland is uitgevoerd.