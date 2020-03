Een auto is tegen het gemeentehuis in Nijkerk aangereden, meldt de politie op Twitter.

Het is nog onduidelijk of er sprake is van opzet. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident en heeft de bestuurder aangehouden.

Bij het incident raakte alleen de bestuurder gewond. Deze is naar het ziekenhuis gebracht.

Het gemeentehuis werd na het incident deels ontruimd, maar later weer veilig verklaard voor gebruik.

Hulpdiensten werden volgens Omroep Gelderland opgeschaald naar GRIP 1, wat betekent dat er op regionaal niveau intensiever samengewerkt wordt om het incident op te vangen.

De politie onderzoekt momenteel hoe het incident heeft kunnen gebeuren.