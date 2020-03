Goedemorgen en welkom in dit liveblog over de inleidende zitting in het Marengo-proces. Vrijdag wordt voor het eerst ingegaan op het dossier van Ridouan T. De man wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven tot vijf moorden, drie pogingen daartoe en evenzoveel voorbereidingen daarop. T. is zelf niet aanwezig: zijn advocaat Inez Weski zal namens hem het woord voeren. Mijn naam is Joris Peters. Vragen kunnen naar joris@nu.nl of gesteld worden via NUjij.