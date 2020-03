Vrijdag is het afwisselend droog en regenachtig met soms wat ruimte voor zon. Het wordt ongeveer 7 of 8 graden. De noord- tot noordwestenwind die er staat is overwegend matig.

Het klaart vrijdag vanuit het oosten langzaam op. De regen van donderdag trekt naar Duitsland. Soms schijnt in het westen de zon, maar bewolking blijft overheersen en in de middag kan het opnieuw regenen, vooral in het zuidwesten en oosten. In de avond klaart het op.

De maximale temperatuur in ongeveer 7 of 8 graden. In de avond koelt het af naar ongeveer 2 graden. Er staat een matige noord- tot noordwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig.

Zaterdag is het overwegend droog. Het wordt wisselend zonnig en bewolkt. Zondag keert de regen weer terug en ook de dagen daarna is het weer wisselvallig. De gemiddelde temperatuur is de komende dagen normaal voor de tijd van het jaar.