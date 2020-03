Steeds meer mbo-studenten gaan tijdens hun studie in het buitenland studeren of lopen in het buitenland stage, schrijft Trouw op basis van een inventarisatie van internationaliseringsorganisatie Nuffic.

In 2017, het meest recente jaar waarvan de cijfers beschikbaar zijn, deed acht procent van de mbo-studenten ervaring op in het buitenland, meldt Trouw. In 2013 was dat 5,7 procent en in 2016 5,8 procent.

Destijds was het doel voor 2020 om zes procent van de jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs buitenlandervaring te laten opdoen. Dat doel ik dus ruim gehaald.

De meeste studenten liepen stage in onder meer België, Duitsland, Malta, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Vooral studenten die studies volgen in de bepaalde richtingen, zoals toerisme en voedsel, kiezen voor een stage in het buitenland.

Ook het aantal mbo-instellingen dat tweetalig onderwijs aanbiedt is toegenomen, zegt Trouw. Inmiddels zijn er meer dan veertig mbo-opleidingen die dat doen. In veruit de meeste gevallen gaat het om een combinatie van Nederlands- en Engelstalig onderwijs.

Internationalisering wordt op het mbo toegejuicht

Internationalisering op het mbo wordt aangemoedigd vanwege de internationalisering van de arbeidsmarkt. Volgens minister Ingrid van Engelshoven van onderwijs zou in 2023 tien procent van de mbo-studenten naar het buitenland moeten zijn geweest voor hun studie. Ze vindt dat een stage in het buitenland niet alleen iets voor hoger opgeleiden zou moeten zijn.

Op universiteiten wordt de internationalisering recentelijk juist bekritiseerd vanwege de verengelsing op die onderwijsinstellingen. Toch doen nog steeds veel meer hbo- en universitaire studenten buitenlandervaring op. Gemiddeld 25 procent van hen gaat volgens Trouw tijdens hun stage naar het buitenland.