De brandweer rukt steeds vaker uit voor hulp- en dienstverlening, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vrijdag zijn gepubliceerd. Tegelijkertijd rukt de brandweer minder vaak uit om branden te blussen.

De brandweer treedt vaker op als hulpverlener, bijvoorbeeld bij ongelukken of reanimaties. In 2019 gebeurde dat 122.000 keer. In 14.500 gevallen betrof het gezondheidsproblemen, zoals wanneer er iemand onwel werd op straat of bij waterschade, stormschade of buitensluiting.

Ook rukte de brandweer meer dan 12.600 keer uit om op te treden na een ongeluk. Dat is 34 procent vaker dan vijf jaar eerder. De dienstverlening, bijvoorbeeld het bevrijden van dieren uit bomen of mensen uit liften, nam de afgelopen vijf jaar met tien procent toe.

Brandweer blust minder branden

In 2019 kwamen er in totaal 238.000 meldingen binnen, waarbij het 115.000 keer om een brand ging. Dat is drie procent minder dan een jaar daarvoor.

In ongeveer tweederde van de brandmeldingen rukte de brandweer daadwerkelijk uit. In 2019 was dat ruim 72.000 keer. Een jaar eerder was dat nog vijf procent meer.

Het komt steeds vaker voor dat meldingen via automatische brandmelders binnenkomen in de meldkamer. Vorig jaar gebeurde dat in ruim de helft (56,4 procent) van de gevallen. In meer dan de helft van deze gevallen wordt de melding afgehandeld, voordat de brandweer moet uitrukken.