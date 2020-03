Frits Huffnagel, voorzitter van stichting Amsterdam Gay Pride (AGP), biedt zijn excuses aan voor zijn eerdere uitspraken over de vluchtelingen aan de grens van Turkije en Griekenland. Ook laat hij donderdag in een schriftelijke verklaring weten spijt te hebben dat hij zijn achterban heeft gekwetst.

Belangenorganisatie COC Amsterdam schortte donderdagochtend de samenwerking met de stichting op vanwege Huffnagels uitspraken in het radioprogramma Spraakmakers. Ook werd zijn aftreden geëist.

De voorzitter was woensdag bij het programma te gast. "Wij zien een kind en denken dan 'oh wat zielig', terwijl we niet die vader die daarachter staat zien die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die daarachter staat die dat heeft gefaciliteerd", zei hij. "Die mensen moeten hier niet naartoe."

Een dag later reageerde AGP al op Facebook op de ophef die was ontstaan. Daarin stond dat "personen die hun land ontvluchten vanwege hun geaardheid altijd een beroep moeten kunnen doen op de gastvrijheid van het vrije westen".

'Huffnagel had genuanceerder zijn mening kunnen geven'

COC Amsterdam reageerde daarop door te zeggen dat AGP te weinig afstand nam van de uitspraken. Het bestuur zegt nu dat Huffnagel genuanceerder zijn mening had kunnen geven en "de verontwaardiging en het gegeven dat deze scherp verwoordde mening als grievend is ervaren" te betreuren.

Huffnagel zegt spijt te hebben dat hij een deel van de lhbti-gemeenschap heeft gekwetst: "Uiteraard hecht ik aan de vrijheid van meningsuiting. Helaas worden mij op internet standpunten toegedicht die ik niet heb of had." Ook verklaart hij niet te hebben verwacht dat zijn mening "zo sterk zou worden geplakt op de Pride organisatie" en ervan te hebben geleerd.

Er wordt door het bestuur benadrukt dat de uitspraken van Huffnagel op persoonlijke titel zijn gedaan. "We gaan de komende periode met partijen in gesprek, die hun ongenoegen hebben geuit", staat verder in de persverklaring van de organisatie.