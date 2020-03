Per 1 april moeten nieuwe regels ingaan, waardoor chemische bestrijdingsmiddelen minder vaak op sportvelden gebruikt mogen worden. Een volledig verbod op bestrijdingsmiddelen volgt twee jaar later. Uit navraag van NU.nl blijkt dat het onbekend is hoe vaak er überhaupt nog bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

Voetbalbond KNVB en sportkoepel NOC*NSF hebben geen overzicht van het aantal sportverenigingen waar bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weet niet op hoeveel sportvelden nog chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

Volgens het ministerie zijn bestrijdingsmiddelen op sportvelden mogelijk schadelijk, omdat ze in het oppervlaktewater kunnen verdwijnen. Dit is slecht voor de waterkwaliteit. Ook kunnen bestrijdingsmiddelen zo het water beïnvloeden waarvan drinkwater wordt gemaakt.

Hoewel de risico's van de in Nederland toegestane bestrijdingsmiddelen klein zijn, is het volgens het ministerie beter voor het milieu en de volksgezondheid als we ze helemaal niet meer gebruiken. Om deze reden wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen teruggedrongen.

In 2009 adviseerde de Europese Unie al dat op plekken als schoolpleinen, parken en sportterreinen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tot een minimum wordt beperkt of in het geheel wordt verboden. In Nederland is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw in principe verboden, maar bij invoering van deze wet in 2017 werd een uitzondering gemaakt voor sportvelden.

NOC*NSF: 'Volledig verbod op bestrijdingsmiddelen in 2020 onmogelijk'

Terwijl de sportsector eerder beloofde in 2020 zo goed als geen chemische middelen meer te gebruiken, stelde NOC*NSF vorig jaar dat een volledig verbod op bestrijdingsmiddelen op sportvelden in 2020 onverantwoord is. Zonder bestrijdingsmiddelen zouden de kwaliteit en de veiligheid van de sportvelden niet te garanderen zijn.



Sportveldbeheerders krijgen volgens de plannen van de minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, per 1 april wel al te maken met beperkingen op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Zo mogen de beheerders volgens de nieuwe regels enkel nog chemische bestrijdingsmiddelen tegen een beperkt aantal planten, insecten en schimmels inzetten.

Onder andere klavers, paardenbloemen en madeliefjes mogen op de meeste sportvelden nog met bestrijdingsmiddelen worden bestreden. Tegen deze zogenoemde plaagplanten mogen straks op maximaal een vijfde van het speelveld chemische bestrijdingsmiddelen worden ingezet.