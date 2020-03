Het Openbaar Ministerie (OM) mag Vincent L., voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het functioneel parket, toch vervolgen voor ontucht met een minderjarige. Dat oordeelt het gerechtshof in Den Haag donderdag.

Een rechter oordeelde in november dat L. niet vervolgd kon worden wegens een fout bij het OM, omdat de zaak werd behandeld door twee officieren van justitie van het Amsterdamse pakket, het arrondissement waarvoor ook L. werkzaam was.

Op aanraden van de Hoge Raad koos het OM ervoor de zaak over te dragen aan het arrondissement in Den Haag. Dezelfde officieren bleven echter aan de zaak werken. De rechtbank achtte deze fout onherstelbaar en vond dat het OM niet langer in staat was om L. te vervolgen voor ontucht.

Het OM ging tegen deze uitspraak in beroep. Zij waren van mening dat zij voldeden aan wat de Hoge Raad hen opdroeg, namelijk het uitwijken naar een andere rechtbank.

'OM handelde onhandig, maar schond kernwaarden niet'

Het hof noemt het het handelen van het OM donderdag weliswaar "onhandig en bijzonder ongelukkig", maar vindt niet dat de "kernwaarden van het wettelijk systeem, waardoor de waarborgen van een onpartijdige vervolging en berechting zijn geschonden". Het OM mag daarom alsnog overgaan tot het vervolgen van L.

L. werd in januari 2018 ontslagen nadat bekend werd dat hij verdacht werd van ontucht met een minderjarige jongen tegen betaling. Wanneer het OM het proces voortzet, is nog onduidelijk.