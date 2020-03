Het Marengo-proces gaat vrijdag verder met een zitting die in het teken staat van hoofdverdachte Ridouan T. De grote vraag is of hij via zijn advocaat Inez Weski dieper zal ingaan op de verdenkingen of het houdt bij de verklaring dat hij onschuldig is.

Organisatorisch gezien zal het niet slecht zijn uitgekomen dat Ridouan T. ervan afzag te verschijnen op de zitting van vrijdag. Het vervoeren van de verdachte zou gelijkstaan aan een militaire operatie.

Volgens advocaat Weski wilde T. niet langer komen toen zijn zitting werd afgesplitst van die van de zestien medeverdachten in het Marengo-proces van eind februari. Op de achtergrond zou ook meespelen dat T. geen zin had om vrijdag als een trofee gepresenteerd te worden.

En dus gaat de zaak verder zonder zijn fysieke aanwezigheid, zoals dat al het geval was. Toen T. in juli 2019 nog voortvluchtig was, werd besloten hem te dagvaarden en vanaf dat moment zijn de verdenkingen tegen hem geconcretiseerd. Het gaat op dit moment om vijf moorden, voorbereidingen daarop en pogingen daartoe.

De officier van justitie liet op de laatste zitting in het Marengo-proces weten dat er ook nog wordt gekeken naar de eventuele betrokkenheid van T. bij actuele zaken, maar de verwachting is niet dat de verdenking tegen de 42-jarige man vrijdag wordt uitgebreid.

Rol van de verdediging zal groter zijn

De rol van zijn verdediging zal bij de zitting een stuk groter zijn. Er zijn al langer prangende zaken die Weski wil bespreken. Vrijdag komt vermoedelijk de "ontvoering" van haar cliënt uit Dubai aan bod, zoals zij de uitzetting van T. eerder noemde in gesprek met NU.nl.

De advocaat doelde daarmee op de overdracht van T. aan Nederland, kort na zijn aanhouding in december 2019. Volgens Weski is T. zonder bijstand van een advocaat Dubai "rechteloos" uitgezet en was Nederland daarvan op de hoogte, omdat haar cliënt direct kon worden opgehaald. Volgens het OM is alles volledig volgens de regels verlopen.

Daarnaast is er nog de verklaring die T. op 19 december in de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught heeft afgelegd tegenover de rechter-commissaris. De inhoud hiervan is op verzoek van Weski buiten het dossier van de medeverdachten gehouden, maar komt mogelijk vrijdag wel aan bod.

100 Video Aan welke liquidatiezaken wordt Ridouan T. gelinkt?

De naam van Ridouan T. in andere zaken

Een derde kwestie die Weski al vaker heeft aangestipt, is het noemen van de naam van haar cliënt in zaken waarin hij niet terechtstaat en zichzelf dus niet kan verdedigen.

Zo is er de zaak-Eris rond leden van motorclub Caloh Wagoh die in opdracht van T. liquidaties zouden hebben uitgevoerd. Daarnaast duikt zijn naam ook op in de zaken rond de moorden op advocaat Derk Wiersum en Reduan B. Eerstgenoemde stond Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces, bij. De ander was de broer van de kroongetuige.

Al met al zijn er nog veel vragen, die vrijdag mogelijk beantwoord worden.