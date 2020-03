De rechtbank in Dordrecht heeft Jerry M. donderdag veroordeeld tot een celstraf van achttien dagen en een taakstraf van 180 uur voor het plegen van ontuchtige handelingen bij drie minderjarige meisjes die aan zijn zorg als atletiektrainer waren toevertrouwd.

De celstraf is gelijk aan de tijd die M. in voorarrest heeft gezeten; hij hoeft daarom niet de gevangenis in.

De 59-jarige Rotterdammer moet zich wel verplicht laten behandelen en mag de komende drie jaar geen minderjarigen trainen en coachen. Als hij in die periode opnieuw in de fout gaat, moet hij alsnog een celstraf van 162 dagen uitzitten.

"Met zijn handelen heeft de verdachte een onaanvaardbare inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van de slachtoffers", aldus de rechter.

Toch valt de straf een stuk lager uit dan de twee jaar celstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk, die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist voor vier gevallen van aanranding en ontuchtige handelingen.

Volgens de rechtbank kon niet bewezen worden dat M. een meisje tegen haar wil in had getongzoend en was er geen sprake van seksueel binnendringen.