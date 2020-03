Nijmegen heeft ingestemd met een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Eerder kwamen Amsterdam, Rotterdam en Apeldoorn al met zo'n verbod, dat ingaat tegen het beleid van de landelijke politiek.

De gemeenteraad stemde donderdag in met een motie van GroenLinks en Partij voor de Dieren, waarin staat dat mensen, dieren, het milieu en de natuur lijden onder het afsteken van vuurwerk.

De Gelderlander meldt dat partijen als VVD, Stadspartij DNF en VoorNijmegen.nu fel tegen het verbod zijn omdat een verbod alleen zou werken als het in heel Nederland geldt.

"Nu vuurwerk, morgen terrasverwarmers, volgende week de vuurkorf, de maand erop de barbecue en volgend jaar worden auto's verboden", zei de lokale VVD tijdens het debat over de motie.

Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, is juist te spreken over het verbod. Volgens hem is een totaalverbod beter te handhaven dan gebiedsverboden.

In januari besloot het kabinet de komende jaarwisseling alle vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden. Sommige soorten siervuurwerk en kindervuurwerk, zoals sierpotten en grondbloemen, blijven wél toegestaan en te koop.