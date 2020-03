Een buschauffeur heeft woensdagavond in het Zeeuwse Hulst een brandblusser leeggespoten in de richting van een man die de voorruit van de bus vernielde met een ijzeren staaf. Een 40-jarige man uit Clinge en een 34-jarige vrouw uit Terneuzen zijn aangehouden voor de vernieling.

Volgens de buschauffeur stond de auto van de verdachte midden op een kruising, waardoor de chauffeur de bocht niet kon maken. De automobilist stapte vervolgens uit zijn auto en bewerkte de voorruit van de bus met een ijzeren staaf.

Hierop pakte de chauffeur de brandblusser uit zijn bus, stapte hij uit en spoot hij de brandblusser leeg in de richting van de man.

Hoewel de man eerst wist te ontkomen, werden hij en de medeverdachte niet snel na het incident opgepakt door de politie, die van zowel de buschauffeur als de inzittenden een goede beschrijving van de auto en de verdachten had gekregen. Er zaten ook sporen van schuim op de man, zegt de woordvoerder van de politie.

De precieze aanleiding voor het incident moet nog worden onderzocht. De verdachte man en de vrouw zijn donderdagochtend nog niet verhoord. Ook moeten de door de buschauffeur aangeleverde dashcambeelden van het incident nog worden geanalyseerd.

Vorige week buschauffeur gestoken in Hulst

Het is het tweede incident in een week tijd waarbij een buschauffeur in Hulst bij betrokken is. Vrijdagavond raakte een Belgische buschauffeur in de Zeeuwse plaats gewond nadat een ruziezoekende passagier hem met een mes stak.

De jongen was samen met twee anderen kort daarvoor uit de bus gezet omdat hij hinderlijk gedrag richting de andere passagiers vertoonde. De buschauffeur filmde het incident, waardoor de politie de jongen snel op het spoor kwam. De twintigjarige verdachte uit de gemeente Hulst werd een dag later aangehouden.