Donderdag is het op de meeste plekken bewolkt. In de loop van de dag gaat in veel delen van het land ook regenen. Er staat een matige oost- tot noordoostenwind. De gemiddelde temperatuur is ongeveer 7 graden.

In het noorden komt af en toe de zon door, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In de loop van de dag gaat het regenen. In de middag regent het in het zuiden, later op de dag en in de avond trekt de regen naar het noordoosten. In het zuiden kan er tussen de 10 en 20 millimeter vallen.

In de loop van de avond regent het op nog meer plekken. In het noordwesten en noorden kan het wel droog blijven. Er staat landinwaarts een overwegend matige oost- tot noordoostenwind. Aan zee is de wind vrij krachtig tot mogelijk krachtig. Het wordt ongeveer 7 of 8 graden.

Ook de komende dagen blijft het regenachtig en het gaat iets harder waaien. Vrijdag is het afwisselend bewolkt en regenachtig. De maximale temperatuur is dan ongeveer 7 graden. Alleen zaterdag is het tijdelijk droger. De temperaturen zijn de komende week gemiddeld voor de tijd van het jaar.