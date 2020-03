Een man is woensdagmiddag om het leven gekomen bij een steekpartij in Rotterdam. Een 52-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden, meldt de politie.

Het incident gebeurde in de Cliostraat in de wijk Hillegersberg in het noorden van de stad. Het slachtoffer werd gereanimeerd, maar overleed aan zijn verwondingen.

De toedracht van de steekpartij is nog onduidelijk.