Een 73-jarige man is woensdagmiddag omgekomen bij een steekpartij in een woning aan de Cliostraat in Rotterdam. Een 52-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden, meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 17.00 uur de Cliostraat in de wijk Hillegersberg in het noorden van de stad. De man werd gereanimeerd, maar overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De toedracht van de steekpartij is nog onduidelijk.

Volgens Rijnmond is de verdachte de buurvrouw van het slachtoffer. Zij zou haar buurman hebben neergestoken in zijn flatwoning, vertelt een buurtbewoner in gesprek met de zender. Zij zou vaker overlast hebben veroorzaakt in de flat. De politie kan dit niet bevestigen.

Het onderzoek naar het steekincident is nog in volle gang. Getuigen worden verzocht om contact op te nemen met de politie.