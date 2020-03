De griepepidemie die half februari begon, is officieel voorbij. Vorige week brachten opnieuw minder mensen met griepverschijnselen een bezoek aan de huisarts, zo meldt onderzoeksinstituut Nivel woensdag.

Omdat voor de tweede week op rij minder dan 58 op 100.000 mensen met griepverschijnselen langs de huisarts gingen, is de griepepidemie officieel afgelopen. De epidemie heeft drie weken geduurd. Vorige week verschenen 47 op de 100.000 mensen met griepklachten bij de huisarts.

Janneke Hendriksen, huisarts en onderzoeker bij het Nivel, vertelt dat het griepseizoen in vergelijking met de afgelopen jaren mild verloopt.

Hendriksen benadrukt dat er nog wel griep in Nederland is. "Het is alleen niet zo aanwezig dat we spreken van een epidemie. Het is ook niet uitgesloten dat in de komende weken het aantal griepgevallen weer zover stijgt dat we opnieuw kunnen spreken van een epidemie."

Waardoor is dit griepseizoen mild?

Hendriksen legt uit dat de heftigheid van een griepseizoen van veel factoren afhankelijk is. "Waardoor een griepseizoen heftig of mild was, is zelfs na afloop vaak moeilijk te zeggen. We weten dat de effectiviteit van de griepprik per jaar verschilt en dat dit invloed heeft op het verloop van het griepseizoen", aldus Hendriksen.

"Ook lijkt een zachte winter de kans op een mild griepseizoen te vergroten. Maar een zachte winter is geen garantie voor weinig griepgevallen."

'Coronavirus mogelijk van invloed op griepcijfers'

Hendriksen vertelt dat het coronavirus de komende weken mogelijk invloed kan hebben op de griepcijfers. "De klachten die veroorzaakt worden door het COVID-19-virus zijn in veel gevallen hetzelfde als griepklachten. Hierdoor kunnen de griepcijfers iets worden vertekend."

Daarnaast kan door alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus ook de verspreiding van griep worden tegengaan. "Handen wassen en thuisblijven als je ziek bent, helpt ook tegen besmetting door de griep", aldus Hendriksen.

Voor het peilen van het aantal griepgevallen maakt het Nivel gebruik van peilstations. Dit zijn ruim veertig huisartsenpraktijken verspreid over het land.