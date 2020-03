Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag twintig jaar celstraf geëist tegen twee mannen voor het doden van een 25-jarige man in Breda in januari 2018, laat een OM-woordvoerder aan NU.nl weten. De verdachten staan bekend als de 'flatspringers', omdat zij tijdens hun vlucht voor de politie uit een flat zouden zijn gevallen of gesprongen. Zij raakten daarbij zwaargewond.

Het 25-jarige slachtoffer, een bekende van de politie, werd op 9 januari 2018 dood aangetroffen in zijn flat. Zijn lichaam werd gevonden nadat de politie eerder die ochtend tijdens een routinecontrole twee mannen in een auto aan de Roeselarestraat in Breda wilde controleren. In de auto bleken vuurwapens te liggen.

De twee verdachten sloegen op de vlucht en werden uiteindelijk met een speurhond getraceerd in een van de flatwoningen aan de Roeselarestraat.

Toen het arrestatieteam de woning binnenviel, klommen de mannen naar buiten en vielen of sprongen ze van het balkon naar beneden. Een van hen kwam op een lantaarnpaal terecht en de ander op straat. Beiden raakten zwaargewond.

De twee mannen ontkennen dat ze iets met de dood van het 25-jarige slachtoffer te maken hebben. Ze hebben naar eigen zeggen onbekenden in de auto van het slachtoffer zien rijden, waarna ze de wagen overnamen en die wilden terugbrengen.

Vervolgens zouden ze de wapens in de auto ontdekt hebben. Dit is hun verklaring voor de DNA-sporen op de vuurwapens. Volgens de officier van justitie is deze verklaring "onaannemelijk en ongeloofwaardig".

Advocaten verdachten deden aangifte tegen politie

De advocaten van de verdachten deden eerder aangifte tegen de politie. Volgens hen hebben de agenten zich "schuldig gemaakt aan poging tot doodslag of zware mishandeling, omdat de politie dusdanig geweldig gebruikte dat de mannen ten val zijn gekomen".

De politie erkende dat het arrestatieteam met een of meerdere beanbags heeft geschoten op de verdachten. Een beanbag is een projectiel dat een flinke klap tegen het lichaam veroorzaakt.

Slachtoffer maakte deel uit van groep overvallers

Later werd bekend dat het 25-jarige slachtoffer waarschijnlijk in 2017 betrokken was bij een gewelddadige overval in Bladel.

De politie heeft het vermoeden dat hij behoorde tot dezelfde dadergroep die in 2017 ook overvallen pleegde in Venlo en Roosendaal.

De politie denkt dat de incidenten een link hebben met het criminele milieu. Een paar dagen voordat de 25-jarige man dood werd aangetroffen in de flat, werd de woning van een familielid in Breda beschoten.

De bewoner van een tweede huis dat doelwit was van de schietpartij is een familielid van een van de mannen die wordt verdacht van het doden van de man in Breda.