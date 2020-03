Rechters hebben vorig jaar 218 keer tbs opgelegd. Dat is minder vaak dan in 2018, maar nog altijd vaker dan vijf jaar geleden, laat de Raad voor de rechtspraak donderdag aan NU.nl weten.

In 145 gevallen ging het om de zwaarste vorm: tbs met dwangverpleging. 73 veroordeelden kregen tbs met voorwaarden opgelegd.

In 2018 kregen 250 veroordeelden tbs opgelegd. Daarmee was in 2019 voor het eerst in jaren een daling te zien. Maar het aantal opgelegde tbs-maatregelen viel wel flink hoger uit dan vijf jaar geleden, toen 146 keer een vorm van tbs werd opgelegd.

Rechter Jan Moors stelt dat er geen onderzoek is gedaan naar de stijging sinds 2015. Wel meldt de Raad voor de rechtspraak - net als vorig jaar - de indruk te hebben dat meer mensen met een psychische stoornis voor de strafrechter belanden.

Rechters mogelijk alerter vanwege maatschappelijke discussie

Ook zijn rechters door de maatschappelijke discussie over tbs mogelijk nog alerter als verdachten weigeren mee te werken aan psychologisch onderzoek. Er is namelijk nog een mogelijkheid om deze verdachten te laten onderzoeken op een speciaal hiervoor bedoelde afdeling van het Pieter Baan Centrum.

Rechters moesten zich vorig jaar daarnaast twaalfhonderd keer buigen over een verzoek tot verlenging van een tbs-maatregel. 87 procent van de verzoeken werd ingewilligd.

Tbs de afgelopen jaren onder vergrootglas

Tbs kwam de afgelopen jaren onder een vergrootglas te liggen nadat was gebleken dat de man die Anne Faber verkrachtte en doodde in een eerdere verkrachtingszaak geen tbs opgelegd had gekregen. Hij weigerde in die eerste zaak een onderzoek naar zijn psyche.

Het feit dat steeds meer mensen tbs opgelegd krijgen, zet de forensisch psychiatrische sector wel onder druk. Eerder dit jaar kregen klinieken van de rechter al hun gelijk na klachten over slinkende budgetten in combinatie met de steeds complexer wordende zorg. TBS Nederland benoemde daarbij deze week nog in Trouw dat het moeilijk is om vast en gekwalificeerd personeel op de vloer te krijgen en behouden.

Rechters kunnen tbs opleggen als op het gepleegde misdrijf een straf van minstens vier jaar cel staat, als de verdachte tijdens het misdrijf onder invloed van een stoornis was en een gevaar vormt voor de samenleving vanwege een grote kans op herhaling.

Tbs met dwangverpleging houdt in dat de veroordeelde in een tbs-kliniek wordt behandeld. Tbs met voorwaarden betekent dat iemand aan bepaalde eisen moet voldoen, bijvoorbeeld meewerken aan de behandeling (die deels in een kliniek kan plaatsvinden) of stoppen met drank- of drugsgebruik.